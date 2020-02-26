Afyonkarahisar'da yağış nedeniyle çöken yola alternatif güzergah yapılıyor - Son Dakika

Afyonkarahisar Hocalar ilçe karayolunda yağış nedeniyle meydana gelen çökme sonucu trafiğe kapatılan yola alternatif güzergah yapılıyor.

Hocalar- Sandıklı kara yolunun 4. kilometresinde kara yolundaki çökme sonucu, alternatif güzergah için Karayolları ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Mevcut yolun 150 metre ilerisinde yapılan yeni güzergah için çok sayıda iş makinesi ve kamyon çalışıyor.

Hocalar ilçesinde yaşayan Sadettin Alıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddetli yağışlardan sonra yolda çökme ve kayma meydana geldiğini söyledi.

Aynı gün akşam saatlerinden itibaren ekiplerin çalışmalara başladığını aktaran Alıcı, şöyle konuştu:

"Yeni yol çalışması yapılıyor. Tali yol diyorlar ama inşallah kalıcı bir yol olur. Cuma güne kadar da yolun açılması planlanıyor. Şu an ulaşımımız Emirhisar köyünden başlayarak, Alacami, Arızlar, Çepni köyünden sağlanıyor. Bizlerde yol kenarındaki levhaları okuma alışkanlığı yok. Sağa, sola bakmadan vatandaş bu arızalı yolun sonuna kadar geliyor ve geri dönmek zorunda kalıyor. Vatandaşımızın daha duyarlı olmasını istiyoruz. İnşallah bir mağduriyet yaşanmaz."

22 Şubat'ta Hocalar-Sandıklı karayolunun 4. kilometresinde yağış nedeniyle 25-30 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğinde ve 1 metre derinliğinde çökme meydana gelmiş, yol Hocalar Kaymakamlığı tarafından trafiğe kapatılmıştı.