Afyonkarahisar'da yakalanan DEAŞ üyesi tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da yakalanan DEAŞ üyesi tutuklandı

29.05.2022 15:55
Afyonkarahisar'da yakalanan DEAŞ üyesi tutuklandı

AFYONKARAHİSAR'da DEAŞ terör örgütüne üye olduğu belirlenen Irak uyruklu Younes Husseın Assı Julaıbawı yakalandı.

AFYONKARAHİSAR'da DEAŞ terör örgütüne üye olduğu belirlenen Irak uyruklu Younes Husseın Assı Julaıbawı yakalandı. Julaıbawı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ele geçirilen sabit diskin içerisinde örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf ve videoların yer aldığı tespit edilerek Afyonkarahisar İl Müdürlüğü'ne iletildi. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmada, sabit disk içeriği incelenirken bir videoda yer alan kişilerde yüz tanıma sistemi kullanıldı. Yüz tanıma sistemi ile tespit edilen Irak uyruklu Younes Husseın Assı Julaıbawı, Afyonkarahisar merkez Güvenevler Mahallesi'nde TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Younes Husseın Assı Julaıbawı işlemlerinin sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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Kaynak: DHA

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