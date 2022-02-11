AFYONKARAHİSAR - Yakalanan gasp ve hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da park halindeki otomobili çalan ve yolda yürüyen kişinin cep telefonunu gasbeden zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, B.C'nin tanımadığı bir kişiye görüşme yapmak için verdiği cep telefonunun gasbedildiği, A.P'nin ise park halindeki otomobilinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin A.H.U. olduğunu belirledi.

Polis ekipleri, 12 hırsızlık kaydı bulunan şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.