AFYONKARAHİSAR'DA YAKIT ÜRETİM TESİSİ DEPOSUNDA YANGIN - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı ilçesinde sıkıştırılmış malzemeden yakıt üretimi yapılan tesisin bahçesindeki ham madde depolanan alanda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi alevlerin söndürülmesi için müdahaleye başladı.

Sultandağı'nda 'pelet' adı verilen sıkıştırılmış malzemeden kaloriferler için yakıt üretimi yapılan tesiste yangın çıktı. Saat 17.30 sıralarında tesisteki peletlerin bulunduğu alanda çıkan yangına ilk müdahaleyi tesis çalışanları yaptı. Alevler hızla yayılınca, itfaiyeden de yardım istendi. İhbar sonrası bölgeye Sultandağı'nın yanı sıra çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri istendi. Gelen itfaiye ekipleri tesisteki yangını söndürmek için müdahaleye başladı.

Öte yandan Sultandağı'nın komşu ilçesi Çay'daki bir biyokütle enerji üretim tesisindeki ham maddelerin bulunduğu alanda 3 gün önce çıkan yangın güçlükle kontrol altına alınabilmişti.