AFYONKARAHİSAR'DA YANAN EVLERDEN GERİYE MOLOZLAR KALDI - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR'DA YANAN EVLERDEN GERİYE MOLOZLAR KALDI

15.09.2022 14:04

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde dün akşam çıkan yangında kullanılamaz hale gelen 2'si ahşap 3 evden geriye molozlar kaldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde dün akşam çıkan yangında kullanılamaz hale gelen 2'si ahşap 3 evden geriye molozlar kaldı.

Büyüklüğü gün ağardığında ortaya çıkan yangının sebebi araştırılırken, AFAD ekipleri de hasar tespiti yaptı.

Yangın, dün saat 21.00 sıralarında Sandıklı'ya bağlı Bektaş köyünde Süleyman Başpınar'a ait 2 katlı altı ahır olan ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki Ali Osman Başpınar'a ait 2 katlı ahşap ev ile Mahmut Toprak'a ait 3 katlı betonarme eve de sıçradı. Evlerde bulunanlar hızla tahliye edilirken, köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine Sandıklı merkez, çevre ilçe ve beldelerden çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Jandarmanın geniş güvenlik aldığı ve sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu yangın söndürme çalışmalarına köylüler de traktörlerinin arkasına bağladıkları su tankerleriyle destek verdi. Yangın, ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin gece boyu soğutma çalışmaları yaptığı yangında 3 ev de kullanılmaz hale geldi.

Yangının büyüklüğü gün ağardığında ortaya çıktı. Ahşap evlerin yok olduğu yangında betonarme binanın ise yerle bir olduğu görüldü. Evlerden geriye yalnızca molozların kaldığı yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. AFAD ekipleri de bölgeye gelerek hasar tespit çalışması yaptı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Karahisar, Başpınar, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR'DA YANAN EVLERDEN GERİYE MOLOZLAR KALDI - Son Dakika

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