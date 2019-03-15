Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da "Yangın Riskleri ve Yangın Sigortaları" Toplantısı

Afyonkarahisar'da "Yangın Riskleri ve Yangın Sigortaları" Toplantısı

1 saat önce

Afyonkarahisar'da "Yangın Riskleri ve Yangın Sigortaları" hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Afyonkarahisar'da
Afyonkarahisar'da "Yangın Riskleri ve Yangın Sigortaları" hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonundaki programa, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Konak, Afyonkarahisar Sigorta Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Özerdem, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Buldan, İl Dernekler Müdürü Ahmet Nuri Gök, Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürü Cem Kasapoğlu ve sigorta acenteleri katıldı.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, toplantıda yaptığı konuşmada, "Sigorta bir önleyici tedbirdir. Sigorta bir lüks değil, bir ihtiyaçtır. DASK, devletin zorunlu kıldığı bir sigortadır. Türkiye genelinde bu poliçenin yaptırılma oranı yüzde 50, ilimizde ise yeni projelerle birlikte yüzde 33. Bu oranın artırılması gerekiyor. Bence deprem sigortası zorunlu olduğu gibi yangın sigortası da zorunlu olmalı. Yangın bölgesel de olabiliyor. İtfaiye imkanımız Belediye Başkanımız Burhanettin Çoban döneminde oldukça artırıldı. Evlerimizde, iş yerlerimizde son teknolojiyi de kullansak, yangından sigorta ile de korunmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Toplantı, kurumların ve acentelerin sunumlarıyla sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:53 Kaynak: AA

Sigorta, Afyon, Güncel
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