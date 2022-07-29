Magandayı sivil polisler takip etti, resmi polisler yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Magandayı sivil polisler takip etti, resmi polisler yakaladı

29.07.2022 13:45
Magandayı sivil polisler takip etti, resmi polisler yakaladı

Afyonkarahisar'da yapılan bir düğünde havaya ateş açıldığını belirleyen sivil polislerin ihbarı ile olay yerine sevk edilen resmi ekipler şehir magandasını olayda kullandığı tüfekle yakaladı.

Afyonkarahisar'da yapılan bir düğünde havaya ateş açıldığını belirleyen sivil polislerin ihbarı ile olay yerine sevk edilen resmi ekipler şehir magandasını olayda kullandığı tüfekle yakaladı.

Olay, Bolvadin ilçesi Malazgirt mahallesinde meydana geldi. İlçede gerçekleştirilen düğünlerde havaya ateş açılıp yaralanma ve ölümlerin önüne geçilmesi amacıyla sivil polisler davetli gibi düğünlere katılmaya başladı. Sivil ekipler mahallede gerçekleştirilen bir düğünde havaya ateş açıldığını tespit edip ardından bölgeye resmi ekipleri istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler düğünde bulunan A.K.D.'yi (24) ait aracın içerisinde tüfek olduğunu tespit etti. Sivil polislerin kendisini takibinden habersiz bir şekilde şahıs tanımadığı kişilerin havaya ateş açtığını ardından tüfeği aracına atıp kaçtıklarını belirtse de gözaltına alınmaktan kurtulamadı. Şüpheli ardından havaya ateş açtığı tüfekle birlikte yakalanıp işlemleri için emniyete götürüldü.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin düğünlerde kontrollere devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da traktör römorkuna çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı Afyonkarahisar'da traktör römorkuna çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı Hububat hasadının başlamasıyla biçerdöverler yönelik denetimler arttırıldı Hububat hasadının başlamasıyla biçerdöverler yönelik denetimler arttırıldı
Kaynak: İHA

Karahisar, Malazgirt, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Magandayı sivil polisler takip etti, resmi polisler yakaladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:37 Araç sahiplerine kötü haber! LPG fiyatları 30 kuruş artacak
13:26 Galatasaray'da dünyaca ünlü 10 numara gündeme geldi
13:12 Putin'den Erdoğan'a 'tahıl koridoru' jesti! Türkiye'ye yatırım için 15 miyar dolar göndereceği belirtildi
13:01 Dua Lipa'nın konser verdiği salonda havai fişek patlatıldı! Yaralıların olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı
13:00 Yeni evlerinin duvarından kan sızıyor! Gözlerine uyku girmiyor
12:38 MEB okulların açılacağı tarihi açıkladı! İşte yeni eğitim öğretim döneminin takvimi
12:11 Avustralya'da bir vücut geliştirme fenomeni, çocuğunun yanında verdiği müstehcen pozu paylaşınca veliler ayaklandı
12:09 Avustralya'nın ilk başörtülü milletvekili Fatima parlamentoda: Başörtüsünü gururla takın
11:59 Bu yüksek maaşı kim ödeyecek? Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi tutkusu nedeniyle İngiltere'yi terk ediyor
11:52 Lama'yı sevmek isteyen kadın suratına tükürük yedi: Ya bu hayvanlar tükürmeye dün mü başladı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 13:45:26. #1.12#
SON DAKİKA: Magandayı sivil polisler takip etti, resmi polisler yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement