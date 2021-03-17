Afyonkarahisar'da yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

17.03.2021 16:15
Afyonkarahisar'da yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı, System.String[]

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından senaryo gereği 6,4 büyüklüğünde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından senaryo gereği 6,4 büyüklüğünde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Deprem sonrasında ekipler koordineli bir şekilde çalışarak enkaz altında kalan vatandaşları kurtardı.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı AFAD İl Müdürlüğünde yapıldı. Toplantıda İl Afet Risk Azaltma Planı, Afyonkarahisar Afet Müdahale Planı görüşülürken, arama kurtarma çalışma grubu da saha tatbikatı gerçekleştirdi. Toplantıda öncelikle İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP), TAMP Afyonkarahisar Afet Müdahale Planı ve 26 Yerel Düzey Operasyon Planları ile 2021 Yılı Afet Eğitim Yılı faaliyetleri hakkında AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan bilgilendirme yaptı.

Enkaz altında kalan vatandaşlar kurtarıldı

Toplantının ardından Vali Gökmen Çiçek ile protokol üyeleri Deprem Koordinasyon TIR'ın da incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı. Arama ve Kurtarma Çalışma Grubu da saha tatbikatı yaptı. Senaryo gereği 6.4 büyüklüğünde yaşanan bir deprem sonrası enkaz altında kalan vatandaşlara ekipler müdahale ederek, yaralıları enkaz altından kurtardı. Ekipler aynı zamanda Kimyasal Radyolojik Biyolojik Nükleer Tehditlere maruz kalmış kişilere yardım ederken, yüksek katlı bir binada mahsur kalan yaralı da büyük bir titizlikle mahsur kaldığı yerden indirildi.

"6 pilot ilden birisiyiz"

Vali Gökmen Çiçek yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da afete hazır olup olmadığımızı yaptıkları toplantıda değerlendirdiklerini söyledi. Vali Çiçek şöyle devam etti:

"AFAD İl Müdürümüz de İRAP hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Ardından saha tatbikatını inceledik. Şunu gördük ki arkadaşlarımız olası bir depreme karşı sürekli hazırlık halindeler ve sürekli tatbikat gerçekleştiriyorlar. İl Afet Risk Azaltma Planımız hazırlandı demiştim. Lütfen bu planı uygulamada kullanalım. 6 pilot ilden birisiyiz. Bu plan çerçevesinde yapılacak her çalışmaya harfiyen uyacağımızı bir kez daha kararlaştırdık. AFAD İl Müdürlüğümüz koordinesinde tüm kurumlarımız bu konuda elimizden ne geliyorsa yapmaya ve olası bir afete karşı hazır olmaya çalışacağız. Türkiye'ye örnek çalışmalar yürüten AFAD İl Müdürü nezdinde tüm personeline teşekkür ediyorum". - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Afyonkarahisar'da yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Afyonkarahisar'da yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Afyonkarahisar'da yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Afyonkarahisar'da yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Karahisar, Deprem, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı - Son Dakika


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