Kentin, farklı noktalarında vatandaşlarca yaralı halde iki leylek, iki güvercin, saksağan ve kara tavuk bulundu.

Kaynak: AA

Araştırma, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da yaralı halde bulunan yaban hayvanları koruma altına alındı - Son Dakika

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