Afyonkarahisar'da yaralı halde bulunan yaban hayvanları koruma altına alındı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da yaralı halde bulunan yaban hayvanları koruma altına alındı

21.07.2022 22:14
Afyonkarahisar'da yaralı halde bulunan yaban hayvanları koruma altına alındı

Afyonkarahisar'da yaralı halde bulunan yaban hayvanları, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar'da yaralı halde bulunan yaban hayvanları, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavi altına alındı.

Kentin, farklı noktalarında vatandaşlarca yaralı halde iki leylek, iki güvercin, saksağan ve kara tavuk bulundu.

Bulunan hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar. 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerince teslim alınarak tedavileri için AKÜREM'e götürüldü.

Yaban hayvanlarının tedavilerinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.???????

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Kaynak: AA

Araştırma, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da yaralı halde bulunan yaban hayvanları koruma altına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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