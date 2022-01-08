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Afyonkarahisar'da, Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da, Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı

08.01.2022 14:53
Afyonkarahisar'da, Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı

AFYONKARAHİSAR'da gerçekleştirilen Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda yargılama süreleri, iş yükü gibi adli kalite göstergeleri ele alındı.

AFYONKARAHİSAR'da gerçekleştirilen Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda yargılama süreleri, iş yükü gibi adli kalite göstergeleri ele alındı.

Her yıl ocak ayında yapılan Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı, kentteki termal otelde gerçekleştirildi. Toplantıya; Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkan Vekili Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu ile Yargıtay daire başkanları ve üyeleri katıldı. Yargıtay'ın 2021 yılının değerlendirildiği toplantıda, 2022 yılında yapılması planlanan çalışmalar da görüşülerek, 'Yargıtay Kanunu'nun 14'üncü maddesi uyarınca daireler arasındaki iş bölümü masaya yatırıldı. Bu kapsamda ortalama yargılama süreleri, iş yükü ve temizleme oranları gibi adli kalite göstergeleri açısından değerlendirmeler ele alındı.Yargıtay dairelerinin görevlerine ilişkin iş bölümü taslağının, ocak ayı içinde Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından görüşülüp, kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanması ile yürürlüğe girmesi bekleniyor.


Afyonkarahisar'da, Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı
Afyonkarahisar'da, Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı
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Yargıtay Başkanı, Mehmet Akarca, Yargıtay, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da, Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da, Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı - Son Dakika
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