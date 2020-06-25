Afyonkarahisar'da yarım milyon çiçek toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Afyonkarahisar Belediyesi, kent merkezinde bulanan refüj, kaldırım ve parklarda yarım milyon çiçeği toprakla buluşturdu.

Afyonkarahisar'da yaz aylarının gelmesiyle birlikte belediye ekiplerinin yeşil alanlara ektiği yarım milyon çiçekle kent, rengarenk oldu.

Bu güne kadar gerçekleştirdiği yeşil alan ve park çalışmalarıyla örnek olmaya devam eden Afyonkarahisar Belediyesi, her geçen yıl hizmet çıtasını yükselterek, kentteki parkları çiçek bahçesine çevirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de Mehmet Sami Hancıoğlu Masal Parkında devam eden çalışmaları inceleyerek ekiplerle birlikte çiçek ekimine katıldı.

Aralarında Mehmet Sami Hancıoğlu Masal Parkı, Veysel Eroğlu Parkı, Akarçay, Karayolları Parkı Şehit Ömer Halis Demir Parkı, irili ufaklı yaklaşık 1,5 milyon metrekarelik yeşil alan üzerindeki 236 adet park rengarenk oldu.

"Kendi çiçeğimizi kendimiz üretmeyi amaçlıyoruz"

Belediye olarak yaz aylarının gelmesiyle birlikte şehrin rengarenk bir görünüme kavuştuğunu kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yarım milyon çiçeği toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Afyonkarahisar'ı yeşil alan konusunda örnek bir kent yapmayı hedeflediklerini ifade eden Zeybek, şöyle devam etti:

"Afyonkarahisar Belediyesi olarak şehrimiz genelinde yarım milyon çiçeği toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki yıllarda amacımız kendi bünyemizde bir sera oluşturarak çiçek üretimi yapmak. 1,5 milyon metrekare yeşil alan ve 236 adet parkımızı adeta çiçek bahçesine çevirdik. Amacımız vatandaşlarımızın aileleriyle parklarda hoşça vakit geçirmesini sağlamak. Bu çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."