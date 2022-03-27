Afyonkarahisar'da yatırım kongresi yapılacak - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da yatırım kongresi yapılacak

27.03.2022 10:43
Afyonkarahisar'da yatırım kongresi yapılacak

Afyonkarahisar Valiliği tarafından uluslararası katılımcılarında olacağı 'Gizemli Şehir Afyonkarahisar Uluslararası Yatırım Kongresi' yapılacak.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından uluslararası katılımcılarında olacağı 'Gizemli Şehir Afyonkarahisar Uluslararası Yatırım Kongresi' yapılacak.

Yarın başlayacak olan ve 2 gün süreceği belirtilen kongreye yurt içinden olduğu gibi yurt dışından da çok sayıda firma temsilcileri ve iş adamının katılacağı belirtildi. Kongrede kentin önemli ekonomik değerleri olan mermer, termal, sucuk ve yumurta sektörlerinde yatırımların ele alınacağı ve yatırımcılar için fırsatların açıklanacağı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

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Karahisar, Yatırım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da yatırım kongresi yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da yatırım kongresi yapılacak - Son Dakika
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