Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da yaz dönemi Kur'an kursları
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Afyonkarahisar'da yaz dönemi Kur'an kursları

1 saat önce

Afyonkarahisar Müftüsü Şükrü Kabukçu, 400 yaz Kur'an kursu için yaklaşık 10 bin öğrencinin kayıt yaptırdığını belirtti.

Afyonkarahisar Müftüsü Şükrü Kabukçu, 400 yaz Kur'an kursu için yaklaşık 10 bin öğrencinin kayıt yaptırdığını belirtti.
Kabukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kur'an kurslarının 17 Haziran'da başladığını söyledi.
9 Ağustos'a kadar devam edecek kursların günde 3 saat olarak planlandığını ifade eden Kabukçu, şunları kaydetti:
"17 Haziran'da açılan Kur'an kurslarımız yılın en hareketli ve en bereketli dönemini yaşıyor. 250 camide 150'si de Kur'an kurslarında olmak üzere 400 kurs açtık. Bu kurslara başvurular halen devam ediyor ve Afyon merkezde şuana kadar 10 bin civarında çocuk kayıt yaptırdı. Biz istiyoruz ki yavrularımız cami atmosferini teneffüs etsin, çocukluğunda camiyi de yaşasın, akranları ve arkadaşları ile birlikte güzel hatıraları olsun, büyükleri ile hoş anıları ve güzel anılar biriktirdiği, sosyalleştiği bir mekan olsun."
Yaz Kur'an kurslarının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl organize edildiğini belirten Kabukçu, "20 yaşa kadar öğrenci kabul ediyoruz. 4-6 yaş grubu yavrularımızı da yaz Kur'an kurslarımıza bekliyoruz." dedi.
Afyonkarahisar'da yaz dönemi Kur'an kursları
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:53 Kaynak: AA
Şükrü Kabukçu, Afyon, Kültür Sanat
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