Afyonkarahisar'da yaz kuran kursları sona erdi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da yaz kuran kursları sona erdi

Afyonkarahisar'da yaz kuran kurslarının kapanışı nedeniyle program düzenlendi.

Afyonkarahisar'da yaz kuran kurslarının kapanışı nedeniyle program düzenlendi. Kent meydanında gerçekleştirilen program kapsamında çocukların eğlenmeleri için oyun alanları oluşturuldu, resim ve maket sergisi açıldı. Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, programda yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığının geçmişten bugüne, yaz kuran kursları vesilesiyle çocukların ve gençlerin maneviyatına katkı sağladığını belirtti. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de manevi yönden gençlerimizin birikimli olarak yetişmesine katkı veren tüm diyanet camiasına teşekkür ederek salgına karşı aşı olmaları çağrısında bulundu. İl Müftüsü Sinan Kazancı da camilerin uzun bir süreden sonra çiçek açtığını vurgulayarak "İlimiz genelinde yaz kuran kurslarına kayıtlı olarak iştirak eden öğrenci sayımız 27 bindir. Bu öğrencilerimiz öğrencimiz yaz kuran kurslarına ve camilerimize gelerek hocalarımızın Kuran-ı Kerim dersi, itikat, ibadet, güzel ahlak, milli ve manevi konularda hocalarımızda eğitim aldılar."diye konuştu. Konuşmaların ardından kuran kurslarına katılan öğrenciler gösteriler sundu, müzik dinletisi gerçekleştirildi.

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