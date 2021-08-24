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Afyonkarahisar'da yaz kursları tamamlandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da yaz kursları tamamlandı

24.08.2021 13:24
Afyonkarahisar'da yaz kursları tamamlandı, System.String[]

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezlerinde yaz ayları boyunca toplam 63 branşta açılan yaz kursları 2 bin 390 kursiyerin katılımı ile tamamlandı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezlerinde yaz ayları boyunca toplam 63 branşta açılan yaz kursları 2 bin 390 kursiyerin katılımı ile tamamlandı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Afyonkarahisar Gençlik Merkezi, Karahisar Gençlik Merkezi, Sandıklı Gençlik Merkezi ve Emirdağ Gençlik Merkezlerinde Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, kitap okuma halkaları, resim, ebru, spor etkinlikleri, akıl zeka oyunları müzik-ritim çalışmaları gibi 68 farklı branşta açılan yaz kursları tamamlandı. 15 Temmuz -20 Ağustos 2021 tarihleri arasında toplam 52 eğitmen ile yapılan faaliyetlere 2 bin 390 kursiyer katılım sağladı.

Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde gençlik merkezlerinde yaz ayları boyunca Ailemle Öğreniyorum ve Kardeşim projesi de dahil olmak üzere 68 faaliyet yapıldı. 2021 Yaz Kurslarında 40 eğitmen görev yaparak 9 branşta 980 gence eğitim verildi. Aynı zamanda yaz ayları boyunca Afyonkarahisar Valiliği tarafından yürütülen Kardeşim Projesi kapsamında 7 farklı branşta 98 roman genç katılım sağladı. Ayrıca Afyonkarahisar Valiliği tarafından 2021 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesi sebebiyle Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Ailemle öğreniyorum projesini hayata geçirildi. 12 eğitmenin görev yaptığı bu proje ile 23 farklı branşta 704 kursiyere eğitim verildi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da yaz kursları tamamlandı
Afyonkarahisar'da yaz kursları tamamlandı
Afyonkarahisar'da yaz kursları tamamlandı
Afyonkarahisar'da yaz kursları tamamlandı

Karahisar, Müzik, Kitap, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Afyonkarahisar'da yaz kursları tamamlandı - Son Dakika Spor


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