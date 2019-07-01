Afyonkarahisar'da yaz spor okulları açıldı

Afyonkarahisar Valiliği himayesinde, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Spor Merkezleri ve Engelliler İl Spor Merkezleri tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları açıldı.

Afyonkarahisar Valiliği himayesinde, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Spor Merkezleri ve Engelliler İl Spor Merkezleri tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları açıldı.



Kent meydanında yapılan açılış programına, Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hamza Çömez, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Nurullah Pervaneli, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan, Gençlik ve Spor Şube Müdürleri ile antrenörler ve bine yakın sporcu katıldı.



Afyonkarahisar'da spora çok ciddi bir merak var



Açılış programında konuşan Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe; "Katılımın yoğun olması beni oldukça mutlu etti. Bu yoğun katılım da gösteriyor ki Afyonkarahisar'da spora çok ciddi bir merak ve buna bağlı olarak çok ciddi bir beklenti var. İnşallah Yaz Spor Okullarında seçtikleri branşlarda belli bir temel kazanan sporcu gençlerimizin, ileride Milli Takımlar düzeyinde olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmesi temenni ediyor, başta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Gençlik Merkezi yöneticilerimiz olmak üzere emeği geçen tüm yöneticilerimizi, antrenörlerimizi ve görevlileri tebrik ediyorum. İleriki yıllarda bu sayının daha artması temennisiyle etkinliğimizin ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Konuşmaların ardından, cimnastik ve karate ekipleri ayrı ayrı gösteriler sundu. Büyük beğeni toplayan gösteriler sonrası, Afyonkarahisar Belediyesi tarafından hazırlanan Karma Resim ve Fotoğraf Sergisi'nin açılışı yapıldı. Sergiyi gezen protokol üyeleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi tarafından açılan spor branşlarına yönelik stantları da inceledi. - AFYONKARAHİSAR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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