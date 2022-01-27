Afyonkarahisar'da yem karma makinesine düşen kişi öldü - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Eviler ilçesinde dengesini kaybederek yem karma makinesinin içerisine düşen kişi, hayatını kaybetti.
Camikebir Mahallesi Uğur Sokak'taki evinin bahçesinde büyükbaş hayvanlarına yem karma makinesinde yiyecek hazırlayan Reha Toker (46), dengesini kaybederek makinenin içine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Toker'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Toker'in cesedi, Evciler Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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