Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Yeni PTT Şubesi Açıldı

Afyonkarahisar'da Yeni PTT Şubesi Açıldı

33 dakika önce

Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğü tarafından Afyonkarahisar'ın Selçuklu Mahallesi'ne PTT Şubesi açıldı.

Afyonkarahisar'da Yeni PTT Şubesi Açıldı, System.String[]
Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğü tarafından Afyonkarahisar'ın Selçuklu Mahallesi'ne PTT Şubesi açıldı.

Selçuklu Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde hizmete giren PTT şubesinin açılışı PTT Başmüdürü Mehmet Örsdemir, tarafından gerçekleştirildi.

Örsdemir, açılışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şubede tüm PTT ve bankacılık işlemlerinin yapılabildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"PTT, Türkiye'nin en geniş hizmet ağına sahip, vatandaşlarımızın beklentileri doğrultusunda faaliyetlerini gelişen teknolojiye uygun şekilde 178 yıldır kaliteli şekilde sürdürüyor. Afyonkarahisar Başmüdürlüğü olarak hizmetlerimizi halkımızın ayağına götürmek, kaliteli nezih bir ortamda hizmet sunabilmek için yenilenen konseptimizin ikinci şubesi olan Selçuklu PTT şubemizi hizmete sunduk. Şu anda başmüdürlük olarak Afyonkarahisar'da 19 merkez, 26 şube, 57 acente olmak üzere 102 adet otomasyona açık iş yeri, 48 adet ise PTTmatik ile vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Bugün açılan şubemiz merkezdeki 12. şubemiz olarak hizmet verecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:31 Kaynak: AA

Selçuklu, Afyon, PTT, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocuk Yaşta Araç Kullandı: 4 Kişi Yaralandı, 10 Araçta Maddi Hasar Oluştu Hastalığı Yüzünden 200 Erkekle Birlikte Olan Kadın, İngiltere'de Gündem Oldu!

Balıkçıların Ağına Takılan Dev Köpek Balığı Açık Artırmayla 2 Bin 500 TL'ye Satıldı Ana Sınıfı Öğretmeni, Erkek Arkadaşını Bıçaklayıp Rehin Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 13:04:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Yeni PTT Şubesi Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]