Afyonkarahisar'da yerel gazeteler artık dönüşümlü olarak çıkacak - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da yerel gazeteler artık dönüşümlü olarak çıkacak

27 dakika önce

Afyonkarahisar'da yerel gazeteler artık dönüşümlü olarak çıkacak Basın İlan Kurumu'nun aldığı karar sonrasında Afyonkarahisar'da yayın yapan 7 gazete, sağlanan mutabakat sağlamasıyla her gün dönüşümlü olarak yayınlanacak.

Afyonkarahisar'da yerel gazeteler artık dönüşümlü olarak çıkacak

AFYONKARAHİSAR - Basın İlan Kurumu'nun aldığı karar sonrasında Afyonkarahisar'da yayın yapan 7 gazete, sağlanan mutabakat sağlamasıyla her gün dönüşümlü olarak yayınlanacak.

Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye genelindeki yerel gazeteler için hazırlanan destek paketi hayata geçirildi. Buna göre Afyonkarahisar'da yayın yapan gazeteler her gün dönüşümlü olarak yayınlanacak. Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Başkanı Sezer Küçükkurt, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Basın İlan Kurumu tarafından, ülkemizin etkin şekilde mücadele ettiği COVID-19 küresel salgını dolayısıyla, devletimizin ve kurumlarının aldığı karar ve uygulamalar çerçevesinde, sahada zor ve riskli şartlar altında çalışan gazetecilerimize ve yayınlarını aksatmadan sürdüren basınımıza destek olmak amacıyla yeni düzenlemeler yapılmıştır. Basın İlan Kurumu'nun Anadolu basınına destek amacıyla yaptığı mevzuat düzenlemeleri ile öncelikli olarak basın mensuplarının sağlığı sonrasında ise basın kuruluşlarının mali durumları göz önünde bulundurulmuştur. BİK mevzuatında yapılan düzenlemeler ile bir ilde yayınlanan yerel gazetelere, kendi aralarında mutabakata varmaları ve günde en az iki ayrı gazete yayınlanması şartı ile günlük yayınlarını azaltma imkanı tanınmıştır. Bu imkanın tanınmasındaki gerekçe; öncelikli olarak basın mensuplarının günlük mesaisini asgariye çekmek, basın mensuplarının mesaileri nedeniyle evden çıkma zorunluluklarını en aza indirgemektir. Aynı zamanda ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik mücbir sebeplerden dolayı basın kuruluşlarının zorunlu giderlerini asgariye seviyeye çekme çabası bulunmaktadır. Afyonkarahisar'da günlük olarak yayınını sürdürmekte olan Afyon Türkeli, Kocatepe, Odak, Anahaber, Kadınana, Hisar ve Gazete 3 gazetelerimizin yöneticileri BİK mevzuatındaki düzenlemeleri istişare ederek aralarında mutabakata varmış, Basın İlan Kurumu'na bu mutabakatı bildirmişlerdir. Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'nün olurları ile Cumhuriyet Başsavcılığımız konu hakkında bilgilendirilmiş, Afyonkarahisar'daki 7 günlük gazetemizin yayın periyotları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre ilimizdeki 7 günlük gazete, günde en az 2 gazetemiz yayında olmak üzere 22 Mayıs 2020 tarihine kadar yayınlarını 'nöbetleşe' sürdüreceklerdir. Ülkemizin korona virüs krizinin etkilerinden daha erken kurtulması ve BİK mevzuatında buna yönelik düzenlemeler yapılması halinde gazetelerimizin günlük normal yayınlarına dönmeleri daha öne alınabilecektir" dedi.

Afyonkarahisar'da yerel gazeteler artık dönüşümlü olarak çıkacak

Basın İlan Kurumu, Afyon, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 08:18 Kaynak: İHA

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