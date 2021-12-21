AFYONKARAHİSAR - Yerel medya çalışanlarına yönelik eğitim programı düzenlendi - Son Dakika

Afyon Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) işbirliğinde yerel medya çalışanlarına yönelik sertifikalı eğitim programı başlatıldı.

AKÜ Rıza Çerçel Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitim, 4 gün sürecek.

AKÜ öğretim görevlisi Hayati Ulusay, haber fotoğrafçılığı konusunda ders verdi.

Eğitimin ardından Afyonkarahisarlı tecrübeli gazeteciler Dinçay Doğar ve Arif Yağcı, tecrübe paylaşımı yaptı.

AGC Başkanı Sezer Küçükkurt, yaptığı açıklamada,"4 gün sürecek eğitim programı kapsamında yerel medya çalışanlarına haber fotoğrafçılığı, haber toplama ve yazma, görüntü düzenleme, basın etiği konularında eğitimler verilecek. Eğitimin ardından sınav yapılacak ve geçer not alanlara sertifika dağıtılacak. Eğitimlerin faydalı olmasını diliyorum."

Eğitim programı 24 Aralık'ta sona erecek.