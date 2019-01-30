Afyonkarahisar'da Yerel Seçime Doğru

MHP Afyonkarahisar
İl Teşkilatı, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen'i ziyaret etti.
AK Parti İl Başkanlığı'nda gerçekleşen ziyaret öncesi Başkan Hüseyin Sezen, İl Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek
, MHP heyetini İl Başkanlığı önünde karşıladı.
Ziyarete MHP İl Başkanı Mehmet Kocacan, MHP Merkez
İlçe Başkanı Fahri Fevzi Kartal
, MHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Fatih Çetinkaya
ve partililer katıldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, 24 Haziran seçimleri sürecinde başlatılan Cumhur İttifakı'nın Afyonkarahisar'da en güzel şekilde ortaya konduğunu söyledi.
Cumhur ittifakının sadece bir sandık ittifakı olmadığını belirten Sezen, şunları kaydetti:
"Bu birliktelik milletimizin bekası için, uzun vadeli kurulmuş bir ittifaktır. Önce memleket, önce millet, önce beka dedik. Bu millet için MHP ile Ak Parti
güzel bir ittifak kurdu. Bu ittifak pazara kadar değil, mezara kadar dedik. Bir tarafta millet için olanlar, diğer tarafta ise millet ittifakı, zillet ittifakı."
-"Her daim uyanık olacağız"
MHP İl Başkanı Mehmet Kocacan da konuşmasında 15 Temmuz'da yaşanan kalkışmayla ülkenin sokulmaya çalışıldığı bir iç savaşın eşiğinden dönüldüğünü ve bunun sonucunda önemli bir birliktelik oluşturulduğunu ifade etti.
Yüzyıllardır Türkiye
üzerinde oynana oyunlar olduğunu hatırlatan Kocacan, "Her daim uyanık olacağız. Doğduğumuz topraklarda üzerimizde olan sorumluluğu biliyoruz. Afyonkarahisar'da Cumhur İttifakının payına düşen ve hafta sonunda Dinar
'da gerçekleştiren etkinlik basit bir etkinlik değildi. Daha önce yapılan görüşmelerde de ortak bir payda da buluşuldu. Gayette güzel oldu. Burada isimlerin hiç önemi yok. Kimin nerede olduğunun önemi yok. Türkiye Cumhuriyeti
'nin durduğu yer, bizim beka diye söylediğimiz yerdir." ifadelerini kullandı.