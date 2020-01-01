Afyonkarahisar'da yılbaşı gecesi huzur ve güven uygulaması - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da yılbaşı gecesi huzur ve güven uygulaması - Son Dakika

Afyonkarahisar'da yılbaşı gecesi huzur ve güven uygulaması

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmesini sağlamak amacıyla 'huzur ve güven' uygulaması gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar'da yılbaşı gecesi huzur ve güven uygulaması, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmesini sağlamak amacıyla 'huzur ve güven' uygulaması gerçekleştirdi.


Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı dolayısıyla ilçe merkezinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla uygulama yaptı. 'Huzur ve güvenlik' uygulaması kapsamında Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü yolu istikametinde araç sürücülerine yönelik alkol, ruhsat, kimlik belgeleri kontrol edilerek sürücülerin yeni yılını kutlandı. Ekipler tarafından seyir halindeki sürücüler durdurularak trafik kuralları ile ilgili bilgiler aktarıldı. Huzur ve güvenlik uygulaması kapsamında yapılan çalışmaya Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya'da katılarak araç sürücülerinin yeni yılını kutladı. Kaymakam Kaya, huzur ve güvenlik uygulaması çalışmalarını sürdüren Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de yeni yılını kutlayarak yılın ilk fotoğrafını güvenlik güçleri ile beraber çektirdi.


Huzur ve güvenlik uygulaması kontrollerinde durdurulan sürücü Murat Tosun konu ile ilgili açıklamalarında, "Yeni yılınız hayırlı uğurlu olsun. Herkes trafik kurallarına uysun. Herkese mutlu yıllar dileriz" ifadelerine yer verdi.


"İnsanlarımız 2020 yılına huzur içerisinde mutluluk içerisinde girdiler"


Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "2019 yılının son anlarında başlamış olduğumuz yılbaşı tedbirleri kapsamında Afyon ilinin genelinde almış olduğumuz asayiş tedbirlerimizi inceleme imkanımız oldu. Afyonkarahisar Valiliği adına hem de Şuhut Kaymakamlığı olarak Şuhut ilçemizdeki emniyet tedbirlerimizi trafik kontrol noktalarımızı bir kez daha inceleme imkanımız oldu. Gördük ki insanlarımız 2020 yılına huzur içerisinde mutluluk içerisinde girdiler. Kurallara uygun olarak girdiler. Onlar gönüllerince eğlendiler. Bizler de bu gece görev alan tüm kamu personel il kolluğumuzla, polislerimizle beraber vatandaşlarımızın 2020 yılına huzur ve güvenli girebilmesi için elimizden gelen bütün gayretleri ve tedbirleri aldık. Çalışmalarımızı aldık. Çalışmaya devam ediyoruz ben kahraman kolluğumuza ve polislerimize, jandarmamıza ve tüm personellerimize görev alan mesaisinde bulunan tüm arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Hepinize iyi yıllar diliyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Şuhut, Afyon, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 08:35 Kaynak: İHA
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