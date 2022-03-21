Afyonkarahisar'da yılkı atları, tarım arazilerinde yiyecek ararken görüntülendi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da yılkı atları, tarım arazilerinde yiyecek ararken görüntülendi

21.03.2022 10:59
Afyonkarahisar'da yılkı atları, tarım arazilerinde yiyecek ararken görüntülendi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Şuhut ilçeleri arasında bulunan Kumalar Dağı'nda yoğun kar nedeniyle yem bulmakta zorlanan yılkı atları, ovaya indi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Şuhut ilçeleri arasında bulunan Kumalar Dağı'nda yoğun kar nedeniyle yem bulmakta zorlanan yılkı atları, ovaya indi.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Kumalar Dağı'nda yüzlerce yılkı atı yaşıyor.

Yem giderinden kaçınmak için doğaya salınmasıyla yabanileşen ve doğada hayatta kalma mücadelesi veren yılkı atları, ilçeye bağlı Bekteş köyü yakınlarındaki ova ve tarım arazilerinde görüntülendi.

Yanlarında yeni yavruların da bulunduğu çok sayıda yılkı atı, kar altında yiyecek aradı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından belirli dönemlerde doğaya yem bırakılsa da yoğun kar nedeniyle dağda yaşamakta güçlük çeken yılkı atları, zaman zaman dağdan biraz daha ılıman olan ova ve tarım arazilerine iniyor.

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Toros Dağları, Karahisar, Tarım, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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