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Afyonkarahisar'da YKS sınavı başladı

3 saat önce

Afyonkarahisar'da YKS sınavı başladıAfyonkarahisar'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu yapıldı.

Afyonkarahisar'da YKS sınavı başladı
Afyonkarahisar'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu yapıldı.
YKS'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi için Afyonkarahisarlı öğrenciler sınav giriş belgeleri ve nüfus cüzdanlarıyla sınava girecekleri okula gitti. Erken saatlerde okullara gelen öğrencilere, anne ve babaları eşlik etti. Sınav öncesi polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanı olmayanların sınava alınmayacağı bildirildi. Sınava girecek öğrencilerin belgeleri giriş kapısında görevli öğretmenler tarafından kontrol edilirken, polis ekipleri de öğrencilerin üzerlerini aradı. Görevli öğretmenler sınava dakikalar kala sık sık anons yaparak sınava girecek olan öğrencilere uyarılarda bulundu.
Sınava gelen öğrencilere eşlik eden anne ve babaları ise Kuran-ı Kerim okuyarak, dua etti. Saat 10.00'da okul görevlileri okul kapısını kaparak ailelere sınavın başladığını söyledi ve sessiz olunması konusunda uyarılarda bulundu.
Afyonkarahisar'da YKS sınavı başladı
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:08 Kaynak: DHA
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