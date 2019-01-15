Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Yoğun Kar Yağışı Başladı

Afyonkarahisar'da Yoğun Kar Yağışı Başladı

58 dakika önce

Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı başladı Afyonkarahisar'da kar fırtınası başladıAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı başladı
Afyonkarahisar'da kar fırtınası başladı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Afyonkarahisar'da birkaç gündür soğuk giden hava yerini önce yağmura ardından da kara bıraktı. Saat 18.00 sıralarında başlayan kar fırtınası önce yüksek kesimlerde ardından kent merkezinde etkili oldu. Fırtına ile birlikte yağmaya başlayan kar, hazırlıksız sürücüleri ve vatandaşları olumsuz etkiledi. Kısa süre içerisinde her yeri bembeyaz eden kar yağışının gece saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor. Şiddetli fırtına ve kar yağışı ve sık sık yıldırım düşmesi vatandaşları tedirgin etti.
Emniyet ekipleri trafikte üst düzey önlemlerini aldı. Şehirler arası bir çok yol uzun araç trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri şehir içerisinde de sık sık sürücülere uyarılarda bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:15 Kaynak: İHA

Afyon, Güncel
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