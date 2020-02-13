Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı etkili oldu

39 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde akşama doğru başlayan etkili sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı.

Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı etkili oldu, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde akşama doğru başlayan etkili sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı. Yağan kar yağışı kısa süre içerisinde ilçeyi beyaz bir örtüyle kapladı.


Şuhut'ta akşam saatlerinde başlayan etkili sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı. Lapa lapa yağan kar yağışı ilçeyi kısa süre içinde beyaz bir örtüyle kapladı. Etkili sağanak yağış dolayısıyla bazı noktalarda su birikintileri oluşurken yağan lapa lapa kar yağışı ise vatandaşları sevindirdi. Vatandaşlar kar yağışının bir bereket olduğunu mikroplardan arındırdığını belirtti.


Şuhutlu gençler kar yağışı dolayısıyla konu ile ilgili açıklamalarında, "İlçemize bereket yağıyor şuanda. Allah'ım daha çok versin bereketli kazasız, belasız versin. Kaymakam yarın okulları tatil etsin. 1 gün tatil yapalım" dedi.


Gıli'nin İş Yeri Sahibi Hasan Kahveci konu ile ilgili açıklamalarında, "Şuhut'umuza çok güzel kar yağdı inşallah bereketi bol olur" dedi.


Recep Çoban ise konuyla ilgili açıklamalarında, "Bugün Allah bereket versin kar yağışı var. Allah bereket versin inşallah kazasız belasız devamını versin" dedi.


Esnaf Fevzi Vardar konuyla ilgili açıklamalarında, "Kazasız versin Allah. Mutluyuz çiftçi için ihtiyacımız bu" dedi.


Cemil Demiröz kar yağışı ile ilgili açıklamalarında, "Yağsın inşallah bizim ihtiyacımız olan kardı. Kar demek bolluk demek her zaman inşallah hayırlı olur. Çiftçilerimizin ihtiyacı vardı mikropların kırılması açısından toprakların suyunu alması açısından sayısız faydaları var" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Yağan, Şuhut, Afyon, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:10 Kaynak: İHA
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