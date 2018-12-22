Afyonkarahisar'da Yoğun Sis
59 dakika önce
Afyonkarahisar'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi bazı kesimlerde 50 metrenin altına düştü.
Afyonkarahisar
'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi bazı kesimlerde 50 metrenin altına düştü.
Afyonkarahisar ve çevresinde gece saatlerinde başlayan sis, özellikle sabah işe gitmek için yola çıkan sürücüleri olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde buzlanma meydana gelirken, karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik akışının yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Kenti Ankara
, Konya
, Eskişehir
, İzmir
ve Kütahya
'ya bağlayan kara yollarında görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Sisin etkisi öğle saatlerine kadar devam etti.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölgede sisin etkisinin birkaç gün daha sürebileceğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:48 Kaynak: AA
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