Afyonkarahisar'da Yoğun Sis Araç Trafiği Olumsuz Etkiledi
46 dakika önce
Afyonkarahisar'ı çevre illere bağlayan yollarda bu sabah saatlerinde yoğunlaşan sis, trafiği etkiledi.
Afyonkarahisar
'ı çevre illere bağlayan yollarda bu sabah saatlerinde yoğunlaşan sis, trafiği etkiledi.
Şehri, Antalya
, Ankara
ve Konya
'ya bağlayan karayollarında görüş mesafesi 30 metreye kadar düşerken, sürücüler, yolu görmekte zaman zaman zor anlar yaşadı. Yolun özelikle rampa bölgelerinde etkili olan sisin, şehir merkezinde de yoğun olduğu görüldü. Trafik polisleri yolda görev alarak, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. Sürücüler araçlarının farlarını yakarak ilerlemek zorunda kaldı. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:26 Kaynak: İHA
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