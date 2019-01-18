Afyonkarahisar'da Yoğun Sis Araç Trafiği Olumsuz Etkiledi

Afyonkarahisar'da yoğun sis araç trafiği olumsuz etkiledi Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü bağlantı yollarında sürücüler araçlarının farlarını yakarak ilerlemek zorunda kaldıAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ı çevre illere bağlayan yollarda bu sabah saatlerinde yoğunlaşan sis,...

Afyonkarahisar'da yoğun sis araç trafiği olumsuz etkiledi

Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü bağlantı yollarında sürücüler araçlarının farlarını yakarak ilerlemek zorunda kaldı



AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ı çevre illere bağlayan yollarda bu sabah saatlerinde yoğunlaşan sis, trafiği etkiledi.

Şehri, Antalya, Ankara ve Konya'ya bağlayan karayollarında görüş mesafesi 30 metreye kadar düşerken, sürücüler, yolu görmekte zaman zaman zor anlar yaşadı. Yolun özelikle rampa bölgelerinde etkili olan sisin, şehir merkezinde de yoğun olduğu görüldü. Trafik polisleri yolda görev alarak, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. Sürücüler araçlarının farlarını yakarak ilerlemek zorunda kaldı.

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