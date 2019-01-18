Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Yoğun Sis Araç Trafiği Olumsuz Etkiledi

Afyonkarahisar'da Yoğun Sis Araç Trafiği Olumsuz Etkiledi

1 saat önce

Afyonkarahisar'da yoğun sis araç trafiği olumsuz etkiledi Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü bağlantı yollarında sürücüler araçlarının farlarını yakarak ilerlemek zorunda kaldıAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ı çevre illere bağlayan yollarda bu sabah saatlerinde yoğunlaşan sis,...

Afyonkarahisar'da yoğun sis araç trafiği olumsuz etkiledi
Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü bağlantı yollarında sürücüler araçlarının farlarını yakarak ilerlemek zorunda kaldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ı çevre illere bağlayan yollarda bu sabah saatlerinde yoğunlaşan sis, trafiği etkiledi.
Şehri, Antalya, Ankara ve Konya'ya bağlayan karayollarında görüş mesafesi 30 metreye kadar düşerken, sürücüler, yolu görmekte zaman zaman zor anlar yaşadı. Yolun özelikle rampa bölgelerinde etkili olan sisin, şehir merkezinde de yoğun olduğu görüldü. Trafik polisleri yolda görev alarak, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. Sürücüler araçlarının farlarını yakarak ilerlemek zorunda kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:40 Kaynak: İHA

Sabah, Afyon, Ekonomi
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