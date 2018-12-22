Afyonkarahisar'da Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi

Afyonkarahisar'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Afyonkarahisar'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.



Afyonkarahisar şehir merkezinde sabah saatlerinden itibaren yoğunlaşan sis hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düştü. Trafik polisleri kentin birçok yerinde görev alarak sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarırken, sürücüler araçlarının farlarını yakarak ilerlemek zorunda kaldı. - AFYONKARAHİSAR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İstanbul'da Çarşamba Günü Beklenen Kar Yağışı Megakenti Günlerce Esir Alacak

Son Dakika! Bakan Kurum İmar Barışına Kaç Kişinin Başvurduğunu ve Elde Edilen Geliri Açıkladı

Türkiye İhracatında 14. Sırada Bulunuyordu! Lojistik Devi Taha Kargo da Konkordato Talep Etti

Erdoğan'ın Makam Aracında Vatandaş İle Sohbeti Sosyal Medyada Gündem Oldu