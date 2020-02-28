Afyonkarahisar'da yol kenarında patlayıcı madde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da yol kenarında patlayıcı madde bulundu - Son Dakika

Afyonkarahisar'da yol kenarında patlayıcı madde bulundu

6 saat önce

Afyonkarahisar-Eskişehir karayolunda İl Jandarma Komutanlığı tarafından 3 adet hazırlanmış el yapımı elektrikli, basınç etkili plastik boru tipli patlayıcı madde ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da yol kenarında patlayıcı madde bulundu, System.String[]

Afyonkarahisar- Eskişehir karayolunda İl Jandarma Komutanlığı tarafından 3 adet hazırlanmış el yapımı elektrikli, basınç etkili plastik boru tipli patlayıcı madde ele geçirildi.


Alınan bilgilere göre, dün saat 14.00 'de jandarmaya gelen ihbarı değerlendiren ekipler, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı Beldesi yol kenarında şüpheli bir paketin olduğunu tespit etti. Anında olay yerine intikal eden İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Bölgede İl Jandarma Komutanlığına bağlı OYİT ekibi ve Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bomba İmha uzmanlarının yaptığı kontrol sonucunda çanta içerisinde 3 adet hazırlanmış el yapımı elektrikli, basınç etkili plastik boru tipli patlayıcı madde düzeneği tespit edildi. Ele geçirilen patlayıcı madde düzeneği emniyetli ve güvenli bir şekilde imhası sağlanırken, olay yerindeki poşet ve çanta parmak izi tespiti için muhafaza altına alındı.


Öte yandan patlayıcı madde düzeneğinin kaya, duvar yıkıcı ve define olaylarında kullanılabileceği değerlendiriliyor. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Jandarma, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:13 Kaynak: İHA
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