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AFYONKARAHİSAR - Yola saçılan mandalinalar trafiği aksattı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR - Yola saçılan mandalinalar trafiği aksattı

19.01.2022 22:27

Mandalina yüklü tır Polis ekiplerinin yolda önlem alması Yola saçılan mandalinalar Afyonkarahisar'da yola saçılan mandalinalar trafiği aksattı AFYONKARAHİSAR AA) - Afyonkarahisar'da kavşağa hızlı giren mandalina yüklü tırın dorsesinden yola saçılan kasalarca mandalina trafiğin aksamasına neden oldu.

Mandalina yüklü tır

Polis ekiplerinin yolda önlem alması

Yola saçılan mandalinalar Afyonkarahisar'da yola saçılan mandalinalar trafiği aksattı

AFYONKARAHİSAR AA) - Afyonkarahisar'da kavşağa hızlı giren mandalina yüklü tırın dorsesinden yola saçılan kasalarca mandalina trafiğin aksamasına neden oldu.

Mersin'den İzmir'e giden Abdülkadir Başbuğa idaresindeki 33 DCV 62 plakalı tır, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağına hızlı girdi. Buzlanmanın da etkisiyle dengesi bozulan dorsede plastik kasalardaki mandalinalar yola saçıldı.

Sürücü Başbuğa, tırı yaklaşık 100 metre ilerde durdurdu.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, trafiği aksatan plastik kasalar ile mandalinaların başka kazalara sebep olmaması için önlem aldı.

Karayolları ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından mandalinaları yoldan temizledi.

AFYONKARAHİSAR - Yola saçılan mandalinalar trafiği aksattı
AFYONKARAHİSAR - Yola saçılan mandalinalar trafiği aksattı
AFYONKARAHİSAR - Yola saçılan mandalinalar trafiği aksattı
AFYONKARAHİSAR - Yola saçılan mandalinalar trafiği aksattı
AFYONKARAHİSAR - Yola saçılan mandalinalar trafiği aksattı
AFYONKARAHİSAR - Yola saçılan mandalinalar trafiği aksattı
AFYONKARAHİSAR - Yola saçılan mandalinalar trafiği aksattı

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Karahisar, Mersin, İzmir, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Yola saçılan mandalinalar trafiği aksattı - Son Dakika


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