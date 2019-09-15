Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi (1)
21 dakika önce
Kütahya karayolunun kent merkezine bağlı Anıtkaya köyü yakınlarında yolcu otobüsü devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:51 Kaynak: DHA
Kütahya karayolunun kent merkezine bağlı Anıtkaya köyü yakınlarında yolcu otobüsü devrildi. Ölü ve yaralıların olduğu kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Annesiyle kavga eden babasını bıçaklayarak öldürdü Polisin "dur" ihtarına uymayan driftçiler kaza yaptı: 2 ölü 1 yaralı Burası 'Ahiret Kavşağı' CHP'li Gürsel Tekin'den erken seçim çağrısı: Bu gidişatı tersine çevirmenin yolu sandıktan geçiyor