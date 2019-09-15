Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi (1)
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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi (1)

21 dakika önce

Kütahya karayolunun kent merkezine bağlı Anıtkaya köyü yakınlarında yolcu otobüsü devrildi.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi (1), System.String[]

Kütahya karayolunun kent merkezine bağlı Anıtkaya köyü yakınlarında yolcu otobüsü devrildi. Ölü ve yaralıların olduğu kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Anıtkaya, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:51 Kaynak: DHA
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