Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 40 yaralı
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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 40 yaralıAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:41 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 40 yaralı
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Kütahya-Afyonkarahisar karayolu üzerinde meydana geldi. İstanbul'dan Antalya'ya seyahat eden bir yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir sebepten devrildi. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 ölü, 40 yaralı olduğu öğrenildi.
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