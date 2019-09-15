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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi 1 ölü, 40 yaralı

20 dakika önce

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi 1 ölü, 40 yaralı (2)- YenidenAfyonkarahisar yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, devrildi.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi 1 ölü, 40 yaralı (2)- Yeniden

Afyonkarahisar yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, devrildi. Kazada, 2 yaşındaki Perisu Kanak yaşamını yitirirken, 40 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Afyonkarahisar- Kütahya karayolunun 32'nci kilometresindeki Anıtkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Barış Gökçe'nin kullandığı İstanbul Kalesi firmasına ait 34 HS 2100 plakalı yolcu otobüsü, bir anda yoldan çıktıktan sonra, şarampolden devrildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Gelen sağlık ekibi, yolculardan Perisu Kanak adlı kız çocuğunun yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan 40 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

'CAMDAN FIRLADIM'

Otobüsün yolcularından Samet Çağrı, kazanın saat 06.40 sıralarında meydana geldiğini, bu sırada uyanık olduğunu belirterek, Bir anda araba sağa sola yalpaladı. Sonra şarampolde devrildi. Ben camdan fırladım. Yaralıları çıkarmaya başladım. Her şey bir anda oldu dedi.

LASTİĞİ DE PATLAMIŞ

İstanbul- Antalya seferini yapan yolcu otobüsünün Gebze yakınlarında sol arka lastiklerinden birinin patladığı, lastiğin değiştirilmesinin ardından yola devam edildiği öğrenildi.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi 1 ölü, 40 yaralı

Sabah, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:21 Kaynak: DHA
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