Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 40 yaralı (4)
1 saat önce
CENAZE ARACIYLA HASTANEYE YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILDIAfyonkarahisar yakınlarında yolcu otobüsünün devrildiği kazada ağır yaralanan 2 yaşındaki Perisu Kanak'ın, yoldan geçenlerin yardımıyla hemen araçtan çıkarıldığı, ardından tesadüfen oradan geçen Isparta Belediyesi'ne ait cenaze aracına...
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:12 Kaynak: DHA
CENAZE ARACIYLA HASTANEYE YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILDI
Afyonkarahisar yakınlarında yolcu otobüsünün devrildiği kazada ağır yaralanan 2 yaşındaki Perisu Kanak'ın, yoldan geçenlerin yardımıyla hemen araçtan çıkarıldığı, ardından tesadüfen oradan geçen Isparta Belediyesi'ne ait cenaze aracına konularak, hızla hastaneye gönderildiği, ancak yolda yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Perisu Kanak'ın cansız bedeni, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne morguna konuldu.
Diğer yandan kazada yaralananlardan durumu iyi olanlar ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edilirken, diğerlerinin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.
Son Dakika: MSB, S-400'lerin ikinci bataryasının Ankara'ya getirildiğini duyurdu Son dakika: İstanbul'da iki grup arasında silahlı çatışma! Kan donduran görüntüler kameralara yansıdı Yerine kayyum atanan Hınıs Ziraat Odası Başkanı Abdulsamet Demir, kayyumun yerine kayyum olarak atandı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Borçlanma Genel Müdürlüğü tepkisi: Yeni Düyûn-ı Umûmiye idaresi