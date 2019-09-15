Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 40 yaralı (4)
Son Dakika Güncel Haber

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 40 yaralı (4)

1 saat önce

CENAZE ARACIYLA HASTANEYE YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILDIAfyonkarahisar yakınlarında yolcu otobüsünün devrildiği kazada ağır yaralanan 2 yaşındaki Perisu Kanak'ın, yoldan geçenlerin yardımıyla hemen araçtan çıkarıldığı, ardından tesadüfen oradan geçen Isparta Belediyesi'ne ait cenaze aracına...

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 40 yaralı (4), System.String[]

CENAZE ARACIYLA HASTANEYE YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILDI
Afyonkarahisar yakınlarında yolcu otobüsünün devrildiği kazada ağır yaralanan 2 yaşındaki Perisu Kanak'ın, yoldan geçenlerin yardımıyla hemen araçtan çıkarıldığı, ardından tesadüfen oradan geçen Isparta Belediyesi'ne ait cenaze aracına konularak, hızla hastaneye gönderildiği, ancak yolda yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Perisu Kanak'ın cansız bedeni, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne morguna konuldu.
Diğer yandan kazada yaralananlardan durumu iyi olanlar ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edilirken, diğerlerinin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.


Isparta, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: MSB, S-400'lerin ikinci bataryasının Ankara'ya getirildiğini duyurdu
Son dakika: İstanbul'da iki grup arasında silahlı çatışma! Kan donduran görüntüler kameralara yansıdı Yerine kayyum atanan Hınıs Ziraat Odası Başkanı Abdulsamet Demir, kayyumun yerine kayyum olarak atandı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Borçlanma Genel Müdürlüğü tepkisi: Yeni Düyûn-ı Umûmiye idaresi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 13:35:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 40 yaralı (4)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]