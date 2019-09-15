Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 40 yaralı (4)

CENAZE ARACIYLA HASTANEYE YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILDI

Afyonkarahisar yakınlarında yolcu otobüsünün devrildiği kazada ağır yaralanan 2 yaşındaki Perisu Kanak'ın, yoldan geçenlerin yardımıyla hemen araçtan çıkarıldığı, ardından tesadüfen oradan geçen Isparta Belediyesi'ne ait cenaze aracına konularak, hızla hastaneye gönderildiği, ancak yolda yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Perisu Kanak'ın cansız bedeni, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne morguna konuldu.

Diğer yandan kazada yaralananlardan durumu iyi olanlar ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edilirken, diğerlerinin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

