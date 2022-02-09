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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

09.02.2022 11:06
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Konya yolunda, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen yolcu otobüsünde 15 kişi yaralandı.

Konya yolunda, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen yolcu otobüsünde 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında, Çay ilçesi Pınarkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Siirt'ten Marmaris'e giden K.E.'nin kullandığı 34 FM 8235 plakalı yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, refüje devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otobüsteki 15 kişi, sağlık ekiplerince ambulanslarla Çay ile Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.


Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı
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Karahisar, Konya, Çay, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı - Son Dakika
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