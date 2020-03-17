Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı

6 saat önce

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2'si ağır 20 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2'si ağır 20 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da Aydın ve Denizli istikametinden Gaziantep istikametine gitmekte olan İbrahim Halil Hilaloğlu yönetimindeki 27 LM 821 plakalı yolcu otobüsü Şuhut ilçesi Karadilli kasabasında olumsuz hava şartları nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada İlk belirlemelere göre 2'si ağır 20 kişi yaralandı.

Olay yerine 112 ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolcular Şuhut ilçesi ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

(İHA)

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı

Denizli, Aydın, Şuhut, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:55 Kaynak: İHA
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