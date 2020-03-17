Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 37 yaralı - Son Dakika

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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 37 yaralı
34 dakika önce
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 37 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:16 Kaynak: AA
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 37 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İbrahim Halil Hilaloğlu yönetimindeki 27 LM 821 plakalı yolcu otobüsü, ilçeye bağlı Karaadilli beldesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada 37 kişi yaralandı. Yaralılar, Afyonkarahisar ve Şuhut ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza yerinde Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya da incelemelerde bulundu.
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