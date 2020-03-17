Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi 37 yaralı - Yeniden - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi 37 yaralı - Yeniden

6 saat önce

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 37 yaralı (2) - YenidenAFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesi yakınlarında kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü yolda devrilen yolcu otobüsünde 37 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 37 yaralı (2) - Yeniden

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesi yakınlarında kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü yolda devrilen yolcu otobüsünde 37 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.15 sıralarında Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karadilli beldesi yakınlarında meydana geldi. Şiddetli kar ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. İbrahim Halil Hilaloğlu yönetimindeki 27 LM 821 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yanı sıra polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Şuhut Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazada gece 20 kişinin yaralandığı açıklanırken, sabah saatlerinde sayının 37 olduğu belirlendi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği kaydedildi.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi 37 yaralı - Yeniden

Devlet Hastanesi, Şuhut, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:19 Kaynak: DHA
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