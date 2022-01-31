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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralandı

31.01.2022 20:57

- Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi, 6 yaralandı Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3'ü Suriye uyruklu 6 kişi yaralandı.

- Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi, 6 yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3'ü Suriye uyruklu 6 kişi yaralandı.

Olay, Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçesi Afyonkarahisar- Antalya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Konaç idaresindeki 31 ARD 05 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanmanın olduğu Güney beldesi Çalışlar mevkisinde devrildi. Kazada otobüste bulunan Aslı Karul (22), İsmail Baran (32), Sabahat Kurt (57), Suriye uyruklu Nede ve Muhammet Kasım ile Beşir Menefihi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

Kazanın, otobüs şoförünün önündeki kamyona çarpmamak için manevra yaptığı sırada meydana geldiği öne sürüldü.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralandı
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralandı
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralandı

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Karahisar, Antalya, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralandı - Son Dakika
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