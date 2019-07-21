Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 7 yaralı
17 dakika önce
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu biri bebek, yedi kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Çay
ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu biri bebek, yedi kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:47
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