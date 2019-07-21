Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 7 yaralı
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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 7 yaralı

17 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu biri bebek, yedi kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 7 yaralı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu biri bebek, yedi kişi yaralandı.
Afyon, Çay, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:47 
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