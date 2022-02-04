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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı

04.02.2022 12:26
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde, iddiaya göre yoldaki gizli buzlanma nedeniyle devrilen yolcu otobüsünde 8 kişi yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde, iddiaya göre yoldaki gizli buzlanma nedeniyle devrilen yolcu otobüsünde 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında, Afyonkarahisar- Ankara kara yolu Yarımca köyü yakınlarında meydana geldi. Aydın-Ankara seferini yapan Ömer Karsanba'nın kullandığı 06 AS 263 plakalı yolcu otobüsü, iddiaya göre, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle devrildi. Otobüsteki 8 yolcu, hafif yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, yaralıları ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı
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Karahisar, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı - Son Dakika
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