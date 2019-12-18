Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı

8 saat önce

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı, System.String[]

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsa Gül idaresindeki 50 DK 732 plakalı yolcu otobüsü, Antalya-Afyonkarahisar kara yolu Dinar ilçesi yakınlarında Ali Acar yönetimindeki 32 ES 086 plakalı çimento yüklü kamyona arkadan çaptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyon şarampole devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Yaralılardan otobüs muavini Ömer Aktaş'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılar, Dinar ve Sandıklı devlet hastanelerine kaldırıldı.

İsa Gül, Antalya, Dinar, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 07:06 Kaynak: AA
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