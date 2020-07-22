Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

Yolcular, firmaya ait başka bir otobüsle yola devam etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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