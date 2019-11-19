Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü, tıra çarptı: 2 ölü, 22 yaralı
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü, tıra çarptı: 2 ölü, 22 yaralı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü, tıra çarptı: 2 ölü, 22 yaralı

6 saat önce

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü, tıra çarptı: 2 ölü, 22 yaralı, System.String[]

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Veysi Ateş idaresindeki 21 FP 442 plakalı Has Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 20. kilometresinde Çobanlar yoluna dönmek isteyen Emrah Aşkan (25) yönetimindeki 42 D 7490 plakalı tıra çarptı.

Kazada, otobüs sürücüsü Veysi Ateş ile ismi henüz öğrenilemeyen muavin olay yerinde hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Otobüste sıkışan sürücü ile muavinin cesedi, Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra morga kaldırıldı.

Otobüsteki yolculardan İsmail Ablak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmaniye'den İzmir'e gittiğini söyledi.

Havanın çok yoğun sisli olduğunu belirten Ablak, "Bizim araç 60-70 hızla gidiyordu. Tır şoförü de kavşaktan geçerken kendini kurtarmış ama römork kalmış. Bizim şoför fark etti, frene bastı ama durduramadı arabayı. Ben koltuktan ön tarafa fırladım. Etrafıma baktım herkes kan içindeydi." dedi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'da bardan kovulan alkollü adam, pompalı tüfekle barı bastı
Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 2 ölü (2) Otobüste genç kıza sözlü taciz iddiası: Karşımda oturma kalk, gözüm kayıyor Eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren cani koca: Eşimi canımdan çok seviyordum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 18:50:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü, tıra çarptı: 2 ölü, 22 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]