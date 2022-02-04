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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 8 kişi yaralandı

04.02.2022 09:16
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 8 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde devrilen yolcu otobüsündeki 8 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde devrilen yolcu otobüsündeki 8 kişi yaralandı.

Aydın - Ankara seferini yapan Ömer Karsanba idaresindeki 06 AS 263 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar - Ankara kara yolundaki Yarımca köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada otobüsteki 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Otobüsteki diğer yolcular, başka bir araçla yollarına devam etti.

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Karahisar, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 8 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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