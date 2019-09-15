Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 40 yaralı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Barış Gökçe idaresindeki 34 HS 2100 plakalı İstanbul Kalesi firmasına ait yolcu otobüsü, Anıtkaya mevkisinde şarampole devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılıyor. Otobüsün, İstanbul- Antalya seferini yaptığı öğrenildi.