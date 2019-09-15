Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 40 yaralı
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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 40 yaralı

1 saat önce

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Barış Gökçe idaresindeki 34 HS 2100 plakalı İstanbul Kalesi firmasına ait yolcu otobüsü, Anıtkaya mevkisinde şarampole devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılıyor. Otobüsün, İstanbul- Antalya seferini yaptığı öğrenildi.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 40 yaralı
Afyon, 3. Sayfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:52 Kaynak: AA
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