Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün motosiklete çarptığı kazada 2 kişi öldü - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün motosiklete çarptığı kazada 2 kişi öldü

16.05.2022 12:35
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün motosiklete çarptığı kazada 2 kişi öldü

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ankara'dan Afyonkarahisar'a gelen M.A.Ö. (62) idaresindeki 60 BD 471 plakalı yolcu otobüsü, İscehisar ilçesi çıkışı Afyonkarahisar-Ankara kara yolunun 20. kilometresinde iki kişinin bulunduğu motosiklete arkadan çarptı.

Plakası öğrenilemeyen motosiklette bulunan ve kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza sonrası, otobüs sürücüsü M.A.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Karahisar, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün motosiklete çarptığı kazada 2 kişi öldü - Son Dakika
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