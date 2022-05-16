Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün motosiklete çarptığı kazada 2 kişi öldü - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi.
Ankara'dan Afyonkarahisar'a gelen M.A.Ö. (62) idaresindeki 60 BD 471 plakalı yolcu otobüsü, İscehisar ilçesi çıkışı Afyonkarahisar-Ankara kara yolunun 20. kilometresinde iki kişinin bulunduğu motosiklete arkadan çarptı.
Plakası öğrenilemeyen motosiklette bulunan ve kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza sonrası, otobüs sürücüsü M.A.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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