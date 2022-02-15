Üye Girişi
AFYONKARAHİSAR - Yolcu treni, sürücüsünün terk ettiği otomobile çarptı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR - Yolcu treni, sürücüsünün terk ettiği otomobile çarptı

15.02.2022 02:37

Afyonkarahisar'da yolcu treni, sürücüsünün terk ettiği otomobile çarptı.

Afyonkarahisar'da yolcu treni, sürücüsünün terk ettiği otomobile çarptı.

Polis Moral Eğitim Merkezi yakınındaki hemzemin geçitten 03 ABN 969 plakalı otomobiliyle geçmeye çalışan kişinin, trenin geldiğini fark ederek olay yerinden kaçtığı bildirildi.

Hemzemin geçitteki otomobile Konya- İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı. Otomobili önüne alarak sürükleyen tren, olay yerinden yaklaşık 300 metre ileride durabildi.

Bölgeye gelen ekipler sürücüyü arama çalışması başlattı.

AFYONKARAHİSAR - Yolcu treni, sürücüsünün terk ettiği otomobile çarptı
AFYONKARAHİSAR - Yolcu treni, sürücüsünün terk ettiği otomobile çarptı
AFYONKARAHİSAR - Yolcu treni, sürücüsünün terk ettiği otomobile çarptı
AFYONKARAHİSAR - Yolcu treni, sürücüsünün terk ettiği otomobile çarptı
AFYONKARAHİSAR - Yolcu treni, sürücüsünün terk ettiği otomobile çarptı

YORUMLAR
500

Karahisar, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Yolcu treni, sürücüsünün terk ettiği otomobile çarptı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:57 Baba-oğlun arasında yaşanan tartışması kanlı bitti! Biri mezarda diğeri cezaevinde
00:48 Zincir marketlerin çirkin KDV oyunu! Vergi indiriminin açıklanmasıyla zam yaptılar
00:23 İYİ Partili Erhan Usta, "skandal" sözleriyle paylaştı: Gıdaların KDV'si yüzde 1'e indirilirken kırmızı etinki yüzde 18'e çıkarıldı
00:04 Tüm gözler Merkez Bankası'nın ikinci faiz kararında! Ekonomistler tek bir tahminde bulundu
23:47 Batman'da feci kaza! Saman işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı
23:45 Güldür Güldür'de dikkat çeken muhalefet skeci
23:27 Cristiano Ronaldo'dan şaşkına çeviren emeklilik kararı! Futbol dünyası donup kaldı
23:11 Adana Demirspor Başkanı'ndan gündem olacak FETÖ iddiası: Bunları temizle Nihat başkan
23:05 Özhaseki'den doğal gaz açıklaması: Doğal gazda en ucuz ülkeyiz
22:47 Adana Demir'in hocası Montella'dan ağır sözler: Ağzımdan kötü şeyler çıkacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 03:17:17. #1.11#
SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR - Yolcu treni, sürücüsünün terk ettiği otomobile çarptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement