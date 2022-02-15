AFYONKARAHİSAR - Yolcu treni, sürücüsünün terk ettiği otomobile çarptı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da yolcu treni, sürücüsünün terk ettiği otomobile çarptı.
Polis Moral Eğitim Merkezi yakınındaki hemzemin geçitten 03 ABN 969 plakalı otomobiliyle geçmeye çalışan kişinin, trenin geldiğini fark ederek olay yerinden kaçtığı bildirildi.
Hemzemin geçitteki otomobile Konya- İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı. Otomobili önüne alarak sürükleyen tren, olay yerinden yaklaşık 300 metre ileride durabildi.
Bölgeye gelen ekipler sürücüyü arama çalışması başlattı.
Kaynak: AA
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